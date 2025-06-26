«Меня держат в плену, помогите». Медведева показала репетицию шоу Загитовой в Петербурге
Евгения Медведева рассказала о подготовке к шоу Алины Загитовой «Ассоль».
«Дорогие друзья, всем привет! Мы уже в Санкт-Петербурге. Мы репетируем шоу «Ассоль», завтра (26 июня) у нас еще один репетиционный день.
А послезавтра вы сможете увидеть результаты наших стараний, в основном Алининых. Все.
Меня держат в плену, помогите», – пошутила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Представления пройдут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
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