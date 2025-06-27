На шоу Загитовой «Ассоль» 27 июня не осталось билетов, на два выступления 28 июня в продаже 346 билетов
На шоу Алины Загитовой в Петербурге в продаже почти не осталось билетов.
Рок-мюзикл «Ассоль» пройдет 27 и 28 июня. На шоу в первый день выступлений (19:00) билетов в продаже не осталось.
На дневное шоу 28 июня в продаже 295 билетов, на вечернее – 51 билет.
Два дня назад «Спорт-Экспресс» сообщал, что на шоу продано 43% билетов, однако в продаже оставался 3141 билет на три шоу (1561 – 27 июня, 738 и 842 – 28 июня).
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
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