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«Готовим совместные номера, удивим точно». Загитова выложила видео с Медведевой во время репетиции шоу

Алина Загитова высказалась о подготовке совместных номеров с Евгенией Медведевой.

27-28 июня олимпийская чемпионка Загитова представит ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

«Мы с Женей вас ждем. Готовим совместные номера, удивим точно», – написала Загитова в своем телеграм-канале.

Также фигуристки записали видео во время репетиции.

Загитова: Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдет уже в следующие выходные. Жень, че скажешь?

Медведева: Репетируем вовсю. Время – полпервого ночи.

Загитова: Но мы бодры и веселы.

Медведева: Мы пашем!

Загитова: И ждем вас!

Медведева: В Питере. Приходите.

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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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