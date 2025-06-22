«Готовим совместные номера, удивим точно». Загитова выложила видео с Медведевой во время репетиции шоу

Алина Загитова высказалась о подготовке совместных номеров с Евгенией Медведевой.

27-28 июня олимпийская чемпионка Загитова представит ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

«Мы с Женей вас ждем. Готовим совместные номера, удивим точно», – написала Загитова в своем телеграм-канале.

Также фигуристки записали видео во время репетиции.

Загитова : Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдет уже в следующие выходные. Жень, че скажешь?

Медведева : Репетируем вовсю. Время – полпервого ночи.

Загитова : Но мы бодры и веселы.

Медведева : Мы пашем!

Загитова : И ждем вас!

Медведева : В Питере. Приходите.

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились – билеты скупают секторами