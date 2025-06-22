«Готовим совместные номера, удивим точно». Загитова выложила видео с Медведевой во время репетиции шоу
Алина Загитова высказалась о подготовке совместных номеров с Евгенией Медведевой.
27-28 июня олимпийская чемпионка Загитова представит ледовое шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.
«Мы с Женей вас ждем. Готовим совместные номера, удивим точно», – написала Загитова в своем телеграм-канале.
Также фигуристки записали видео во время репетиции.
Загитова: Дорогие петербуржцы, приглашаем вас на шоу «Ассоль», которое пройдет уже в следующие выходные. Жень, че скажешь?
Медведева: Репетируем вовсю. Время – полпервого ночи.
Загитова: Но мы бодры и веселы.
Медведева: Мы пашем!
Загитова: И ждем вас!
Медведева: В Питере. Приходите.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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