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Свищев о недопуске спортсменов-зимников: «Такое ощущение, что существует картельный сговор. Под давлением каких-то сил президенты федераций занимают странные позиции»

Свищев предполагает, что единицы российских спортсменов поедут на Олимпиаду-2026.

«Очень надеюсь, что новое руководство МОК исполнит обещания, которые они давали международному спортивному сообществу – отстаивать интересы всех спортсменов, независимо ни от чего, восстановят наш ОКР, а далее будут восстанавливать наших спортсменов.

А мимо зимней Олимпиады, как говорится, мы уже пролетели. Сколько россиян доедет до Игр? Я думаю, единицы. Может, даже сможем пересчитать их по пальцам двух рук», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Вообще, мне кажется, федерации летних видов спорта более активно возвращают российских спортсменов. Зимники замерзли. У нас, по-моему, 13 зимних олимпийских видов спорта. С какими-то оговорками частично допустили фигуристов, других я не могу припомнить.

Такое ощущение, что существует некий картельный сговор. И здесь возникает много вопросов. Вроде уже и МОК ослабил свою позицию. Либо зимники договорились на каком-то конгрессе или сходке. Либо Украина и плюс несколько северных соседей с прибалтами оказывают давление. Держат оборону, как говорится.

Но от этого пропадает зрелищность. Зимние виды спорта и так не самые популярные: в сравнении с летними, последние самые популярные. Поэтому надо все развивать, догонять, обгонять, продвигать виды спорта. А мы видим резко обратную ситуацию. Под натиском, давлением каких-то сил президенты федераций зимних олимпийских видов спорта занимают странные позиции», – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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