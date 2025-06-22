Виктор Майгуров: «Все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде. Приятно удивимся, если нас допустят»

Виктор Майгуров высказался о возможном допуске российских биатлонистов.

– Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов говорил «Матч ТВ», что неофициально в МОК сообщили о готовности рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов не раньше осени. Вам известно об этом?

– У нас такой информации со стороны МОК нет. Насколько мне известно, вопрос о нашем допуске у IBU не стоит на повестке. С одной стороны, участие в Олимпиаде – это не их компетенция, но так или иначе МОК с ними будет консультироваться. Но я смотрю на тенденцию, которая есть в отношении других федераций, и хотелось бы верить, что это такой положительный вирус распространится и на международный биатлон.

Исполком IBU может собираться посредством онлайн, видеоконференцсвязи, чтобы рассмотреть наш вопрос. Конгресс организации в 2022 году передал полномочия исполкому по принятию данного решения.

– Российские дзюдоисты побеждают на чемпионате мира, фехтовальщики – на чемпионате Европы. Есть ли добрая зависть?

– Следим за другими видами спорта. Зависти нет, есть желание, чтобы наши спортсмены вернулись в международный календарь. Я уверен, что они остаются конкурентоспособными, – сказал Майгуров .

– Все мы приятно удивимся, если нас допустят к участию в Олимпийских играх. Вся подготовка настроена на это, все команды готовятся к сезону с мечтой об участии в Олимпиаде. Что касается нашей внутренней истории, независимо от того, допустят нас или не допустят, мы сделали календарь наших соревнований по аналогии с прошлым сезоном, подкорректировали его, что‑то убрали, что‑то добавили.

– Календарь на новый сезон сверстан с учетом и возможного допуска на Игры, и возможного недопуска?

– Конечно. Прекрасно понимаем, если будет допуск на Игры, состав будет небольшой. И та часть спортсменов, которая примет участие в Олимпийских играх, чего я очень хочу, будет участвовать в соревнованиях. Мы их в любом случае будем проводить, показывать. При этом понятно, что нелогично в период Олимпийских игр проводить наши крупные соревнования, все остальные старты так или иначе будут подготовкой к Играм, – добавил глава СБР .