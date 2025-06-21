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Дмитрий Чернышенко: «По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся»

Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне допущены к международке в 31 виде спорта.

«По 31 дисциплине международные федерации допуск нашим спортсменам уже дали, то есть лед тронулся, что называется.

Сейчас очень важный будет момент вступления в должность президента вновь избранного Международного олимпийского комитета (Кирсти Ковентри), от воли которой будет зависеть в общем-то и поведение международных федераций, которые принимают решение о допуске либо недопуске наших спортсменов», – сказал вице-премьер России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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