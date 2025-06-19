Владислав Дикиджи и Захар Петров вошли в число победителей рейтинга Forbes «30 до 30»

Фигурист Владислав Дикиджи вошел в число победителей рейтинга Forbes «30 до 30».

20-летний Дикиджи – действующий чемпион России по фигурному катанию.

Также в категории «Спорт и киберспорт» победили трехкратный чемпион мира по гребле на каноэ, участник Олимпиады в Париже 23-летний Захар Петров и 17-летний игрок в Dota 2 Алан Satanic Галлямов.

Дикиджи, Демидов, Коростелев, Лифинцев, Мурзин попали в номинацию журнала Forbes «30 до 30»