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Дикиджи, Демидов, Коростелев, Лифинцев, Мурзин попали в номинацию журнала Forbes «30 до 30»

Владислав Дикиджи попал в номинацию журнала Forbes «30 до 30».

Героями рейтинга являются молодые люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне. 

В категории «Спорт и киберспорт» из спортсменов также представлены: хоккеист Иван Демидов (19 лет, «Монреаль»), шахматист Володар Мурзин (18), лыжник Савелий Коростелев (21), пловец Мирон Лифинцев (19), гребец Захар Петров (23), велогонщица Алина Лысенко (22), баскетболистка Анастасия Косу (20) и гольфистка Наталия Гусева (22).

Дикиджи 20 лет, он является чемпионам России по фигурному катанию и первым российским фигуристом, владеющим четверным акселем. 

Голосование проходит на сайте журнала Forbes. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Forbes
logoСавелий Коростелев
logoВолодар Мурзин
logoМирон Лифинцев
logoВладислав Дикиджи
logoАлина Лысенко
logoЗахар Петров
мужское катание
рейтинги
logoсборная России
Наталия Гусева
logoМонреаль
Анастасия Косу
logoИван Демидов
logoНХЛ
рейтинги
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