Дикиджи, Демидов, Коростелев, Лифинцев, Мурзин попали в номинацию журнала Forbes «30 до 30»

Владислав Дикиджи попал в номинацию журнала Forbes «30 до 30».

Героями рейтинга являются молодые люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.

В категории «Спорт и киберспорт» из спортсменов также представлены: хоккеист Иван Демидов (19 лет, «Монреаль»), шахматист Володар Мурзин (18), лыжник Савелий Коростелев (21), пловец Мирон Лифинцев (19), гребец Захар Петров (23), велогонщица Алина Лысенко (22), баскетболистка Анастасия Косу (20) и гольфистка Наталия Гусева (22).

Дикиджи 20 лет, он является чемпионам России по фигурному катанию и первым российским фигуристом, владеющим четверным акселем.

Голосование проходит на сайте журнала Forbes.