Гуменник, Дикиджи, Игнатов, Кондратюк, Семененко вошли в основу мужской сборной по фигурному катанию, Алиев, Самсонов и Угожаев – в резерв
ФФККР опубликовала состав основной и резервной мужской сборной на сезон-2025/26.
Документ опубликован на сайте федерации.
Основной состав: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко.
Резервный состав: Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.
Основной состав (юниоры, 13-19 лет): Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Герман Ленков, Макар Солодников, Арсений Федотов.
Резервный состав (юниоры, 13-19 лет): Михаил Алексахин, Николай Колесников, Илья Мальков, Никита Сарновский, Роман Хамзин.
Основной состав (юноши, 11-17 лет): Глеб Ковтун, Артем Федотов, Ильяс Халиуллин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
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