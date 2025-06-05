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Гуменник, Дикиджи, Игнатов, Кондратюк, Семененко вошли в основу мужской сборной по фигурному катанию, Алиев, Самсонов и Угожаев – в резерв

ФФККР опубликовала состав основной и резервной мужской сборной на сезон-2025/26.

Документ опубликован на сайте федерации.

Основной состав: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко.

Резервный состав: Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.

Основной состав (юниоры, 13-19 лет): Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Герман Ленков, Макар Солодников, Арсений Федотов.

Резервный состав (юниоры, 13-19 лет): Михаил Алексахин, Николай Колесников, Илья Мальков, Никита Сарновский, Роман Хамзин.

Основной состав (юноши, 11-17 лет): Глеб Ковтун, Артем Федотов, Ильяс Халиуллин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
Лев Лазарев
ФФККР
мужское катание
Михаил Алексахин
Герман Ленков
logoЕвгений Семененко
logoДаниил Самсонов
logoМарк Кондратюк
logoПетр Гуменник
Ильяс Халиуллин
Роман Хамзин
Эдуард Карартынян
Макар Солодников
logoсборная России
Артем Федотов
Николай Угожаев
Илья Мальков
Никита Сарновский
logoНиколай Колесников
Арсений Федотов
logoВладислав Дикиджи
logoГлеб Лутфуллин
Вадим Воронов
logoМакар Игнатов
logoДмитрий Алиев
Глеб Ковтун
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