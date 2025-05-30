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  • Владислав Дикиджи: «Все эти месяцы я накатывал программы с хореографией, с руками, напрыгивал все – по чуть-чуть. В произвольной, наверное, будет 5 четверных»
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Владислав Дикиджи: «Все эти месяцы я накатывал программы с хореографией, с руками, напрыгивал все – по чуть-чуть. В произвольной, наверное, будет 5 четверных»

Владислав Дикиджи допустил, что в новой произвольной будет 5 четверных прыжков.

В прошедшем сезоне фигурист выиграл чемпионат России и занял четвертое место в финале Гран-при страны.

– Как оцениваешь сезон – максимум или мог больше?

– Сезон вроде как неплохой. Наверное, мог больше. По этапам и чемпионату России меня все устраивает, немножко жалко с финалом Гран-при, конечно. Наверное, подбил меня этот шнурок, который открепился – выбило немножко, скажем так (во время финала Гран-при Дикиджи сообщал о проблемах с коньками – Спортс’’). Но и то, а может, это и не из-за него, может, просто так сложилось.

– Какие у тебя цели на следующий сезон?

– Знаете, я хочу прям вообще превратиться в спортсмена-спортсмена. Прям вообще: засыпать в десять, не позволять себе иногда пить газировки какие-нибудь. Только на мясе, овощах, режим соблюдать, тренироваться еще усерднее – и там уже посмотрим, какой результат будет.

– Сколько четверных будет в новой произвольной?

– Наверное, пять. <...>

– Работаешь ли усиленно над второй оценкой?

– Да-да. Все эти месяцы я и программы накатывал с хореографией, с руками, и напрыгивал все – в общем, по чуть-чуть, понемножку, – ответил 20-летний Дикиджи.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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