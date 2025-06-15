«Я в хоррор-фильме. Не знаю, выберусь ли отсюда». Дикиджи опубликовал фото и видео с отдыха на природе

Фигурист Владислав Дикиджи опубликовал фото и видео с отдыха на природе.

«Я в хоррор-фильме, друзья. Держу в курсе, чтобы понимали «что», «куда» и «как». Потерялся, заблудился походу. Не знаю, выберусь ли я отсюда – навигатор не работает, батарейка садится. Деревья растут», – сказал Дикиджи в видео для телеграм-канала.

Дикджи 20 лет, в прошедшем сезоне он стал чемпионом России в одиночном катании.