Тарасова о назначении Худайбердиевой тренером юниорской сборной: «Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Желаю ей всего хорошего»
Тарасова прокомментировала новость о назначении Худайбердиевой тренером сборной.
Накануне «Р-Спорт» сообщил, что 22-летняя Елизавета Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России в дисциплине «танцы на льду».
«Я не знаю, как она будет работать. Будет ли хорошо работать, там будет видно. Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Я желаю ей всего хорошего», – сказала Татьяна Тарасова.
«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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