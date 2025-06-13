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Тарасова о назначении Худайбердиевой тренером юниорской сборной: «Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Желаю ей всего хорошего»

Тарасова прокомментировала новость о назначении Худайбердиевой тренером сборной.

Накануне «Р-Спорт» сообщил, что 22-летняя Елизавета Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России в дисциплине «танцы на льду».

«Я не знаю, как она будет работать. Будет ли хорошо работать, там будет видно. Я тоже начинала работать рано, в 19 лет. Я желаю ей всего хорошего», – сказала Татьяна Тарасова.

«Тренером быть не хочу». Через день – тренер сборной: жесткие принципы Худайбердиевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
logoТатьяна Тарасова
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