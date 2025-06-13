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Боброва о недопуске Степановой и Букина: «С приходом этой новости, я уверена, у ребят опустились руки. Будем ждать официального объявления, о чем бы то ни было»

Боброва считает, что Степанова и Букин могут завершить карьеру из-за недопуска.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее отказал в нейтральном статусе чемпионам России по танцам на льду Александре Степановой и Ивану Букину.

– Уровень фигурного катания в России изменился с отсутствием международных стартов?

– Я считаю, что он остался на таком же высоком уровне, даже круче, потому что у нас очень прибавили мальчики, мы видим эту невероятную конкуренцию. Девочки у нас тоже остались на высоком уровне, кто бы что ни говорил. В танцы вернулись Степанова с Букиным, что сразу заставило другие пары тянуться к ним.

Мы не знаем, останутся ли Саша с Ваней после этой новости. Лично я приму любой их выбор, потому что абсолютно это пойму. У нас уже есть подготовленные молодые дуэты, которые в следующем сезоне будут бороться. Думаю, если нам все-таки откроют двери на международную арену в следующем сезоне, то это будет прекрасное начало для того, чтобы именно в начале олимпийского цикла забронировать себе место и только повышать уровень. Я вижу огромный потенциал в наших танцевальных дуэтах и уверена, что они смогут бороться за самые высокие места в следующем четырехлетии на международной арене.

Мне кажется, у нас всегда были сильные пары. Даже не хватает слов, чтобы их описать. Дай бог всем здоровья, терпения и выдержки, потому что у нас есть две прекрасные пары: сильные чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр. Если в какой-то определенный момент они решат закончить с фигурным катанием, за ними еще идут две-три очень сильные пары, которые уже готовы наступать им на пятки. Поэтому с парным катанием у нас все супер.

Большое спасибо Федерации фигурного катания, которая очень сильно поддерживает развитие профессионального фигурного катания без международной арены, потому что относительно других видов спорта виден скачок разных турниров. Это и турнир шоу-программ, и прыжковый турнир, и командный. Это позволяет ребятам не выходить из соревновательного драйва, который нужно поддерживать, чтобы выходить на международную арену во всеоружии. С помощью этого, мне кажется, мы не растеряли ничего и никого.

– Верите, что после Олимпиады нас допустят?

– Я хочу очень искренне в это верить.

– Кого бы вы могли выделить из наших фигуристов? За кем вам интересно следить?

– Я в восхищении от всех фигуристов. Я не была в такой ситуации и благодарю Господа, что мне не довелось побывать в такой ситуации, потому что не знаю, как бы я поступила и была бы у меня мотивация продолжать выступать. Тем более мы касаемся тех спортсменов, которые уже вкусили международную борьбу и на Олимпийских играх в том числе. Но ребята остаются, катаются, находят мотивацию. Всем без исключения от меня восхищение. Всем тренерам, которые находят эту мотивацию для спортсменов. Потому что от тренера очень многое зависит. Просто с наслаждением смотрю, как наше фигурное катание расцветает даже без международной арены. Хотя кто бы мог подумать.

– А в танцах какие дуэты нравятся?

– Мне нравятся все наши молодые пары, я бы многих отметила. Хавронина и Нарижный, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Леонтьева и Горелкин. У Кати Рублевой сейчас потрясающая новая пара – Щербакова/Гончаров. Потрясающий петербургский дуэт с невообразимыми постановками – Миронова/Устенко. Не могу выделить кого-то одного.

Конечно, я расстроилась, когда Лиза (Худайбердиева) с Егором (Базиным) закончили, но тоже могу принять и понять их выбор. Уверена, что у них обоих будет прекрасное будущее вне профессионального фигурного катания. Жизнь ребят, так или иначе, связана с фигурным катанием.

А вот что касается Саши с Ваней – просто будем ждать официального объявления, о чем бы то ни было. Потому что, конечно, жалко. С приходом этой новости, я уверена, у ребят, давайте говорить откровенно, опустились руки. Хочется только их поддержать. И многие специалисты рассказывали, что есть какая-то потрясающая постановка от Александра Жулина к олимпийскому сезону. Конечно, мне бы очень хотелось ее увидеть. Пусть на контрольных прокатах хотя бы. Но, может, если сами ребята выйдут и почувствуют, что публика и лед их не отпускают, то продолжат кататься еще один сезон, – сказала олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoВасилиса Кагановская
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
танцы на льду
logoДевид Нарижный
Егор Гончаров
logoАлександр Жулин
logoДарио Чиризано
Екатерина Миронова
logoЕкатерина Боброва
logoИван Букин
Анна Щербакова (танцы)
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Пасечник
logoИрина Хавронина
Евгений Устенко
logoМаксим Некрасов
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