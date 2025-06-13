Боброва о недопуске Степановой и Букина: «С приходом этой новости, я уверена, у ребят опустились руки. Будем ждать официального объявления, о чем бы то ни было»

Боброва считает, что Степанова и Букин могут завершить карьеру из-за недопуска.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее отказал в нейтральном статусе чемпионам России по танцам на льду Александре Степановой и Ивану Букину .

– Уровень фигурного катания в России изменился с отсутствием международных стартов?

– Я считаю, что он остался на таком же высоком уровне, даже круче, потому что у нас очень прибавили мальчики, мы видим эту невероятную конкуренцию. Девочки у нас тоже остались на высоком уровне, кто бы что ни говорил. В танцы вернулись Степанова с Букиным, что сразу заставило другие пары тянуться к ним.

Мы не знаем, останутся ли Саша с Ваней после этой новости. Лично я приму любой их выбор, потому что абсолютно это пойму. У нас уже есть подготовленные молодые дуэты, которые в следующем сезоне будут бороться. Думаю, если нам все-таки откроют двери на международную арену в следующем сезоне, то это будет прекрасное начало для того, чтобы именно в начале олимпийского цикла забронировать себе место и только повышать уровень. Я вижу огромный потенциал в наших танцевальных дуэтах и уверена, что они смогут бороться за самые высокие места в следующем четырехлетии на международной арене.

Мне кажется, у нас всегда были сильные пары. Даже не хватает слов, чтобы их описать. Дай бог всем здоровья, терпения и выдержки, потому что у нас есть две прекрасные пары: сильные чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр. Если в какой-то определенный момент они решат закончить с фигурным катанием, за ними еще идут две-три очень сильные пары, которые уже готовы наступать им на пятки. Поэтому с парным катанием у нас все супер.

Большое спасибо Федерации фигурного катания, которая очень сильно поддерживает развитие профессионального фигурного катания без международной арены, потому что относительно других видов спорта виден скачок разных турниров. Это и турнир шоу-программ, и прыжковый турнир, и командный. Это позволяет ребятам не выходить из соревновательного драйва, который нужно поддерживать, чтобы выходить на международную арену во всеоружии. С помощью этого, мне кажется, мы не растеряли ничего и никого.

– Верите, что после Олимпиады нас допустят?

– Я хочу очень искренне в это верить.

– Кого бы вы могли выделить из наших фигуристов? За кем вам интересно следить?

– Я в восхищении от всех фигуристов. Я не была в такой ситуации и благодарю Господа, что мне не довелось побывать в такой ситуации, потому что не знаю, как бы я поступила и была бы у меня мотивация продолжать выступать. Тем более мы касаемся тех спортсменов, которые уже вкусили международную борьбу и на Олимпийских играх в том числе. Но ребята остаются, катаются, находят мотивацию. Всем без исключения от меня восхищение. Всем тренерам, которые находят эту мотивацию для спортсменов. Потому что от тренера очень многое зависит. Просто с наслаждением смотрю, как наше фигурное катание расцветает даже без международной арены. Хотя кто бы мог подумать.

– А в танцах какие дуэты нравятся?

– Мне нравятся все наши молодые пары, я бы многих отметила. Хавронина и Нарижный , Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Леонтьева и Горелкин. У Кати Рублевой сейчас потрясающая новая пара – Щербакова/Гончаров. Потрясающий петербургский дуэт с невообразимыми постановками – Миронова/Устенко. Не могу выделить кого-то одного.

Конечно, я расстроилась, когда Лиза (Худайбердиева) с Егором (Базиным) закончили, но тоже могу принять и понять их выбор. Уверена, что у них обоих будет прекрасное будущее вне профессионального фигурного катания. Жизнь ребят, так или иначе, связана с фигурным катанием.

А вот что касается Саши с Ваней – просто будем ждать официального объявления, о чем бы то ни было. Потому что, конечно, жалко. С приходом этой новости, я уверена, у ребят, давайте говорить откровенно, опустились руки. Хочется только их поддержать. И многие специалисты рассказывали, что есть какая-то потрясающая постановка от Александра Жулина к олимпийскому сезону. Конечно, мне бы очень хотелось ее увидеть. Пусть на контрольных прокатах хотя бы. Но, может, если сами ребята выйдут и почувствуют, что публика и лед их не отпускают, то продолжат кататься еще один сезон, – сказала олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва.