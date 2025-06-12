Роднина о Худайбердиевой в составе тренеров сборной: «Странный выбор, кто ее туда назначил, не понимаю. Она будет руководить людьми, у которых не выигрывала»

Роднина не понимает, почему Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной.

В апреле чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили спортивную карьеру. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя Худайбердиева включена в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.

«Неожиданный выбор. Меня удивляет, обычно на такую должность попадает человек, который выиграл чемпионат мира или Олимпийские игры. Это большая должность, для меня очень странный выбор, а для нее большой карьерный рост.

Кто ее туда назначил, я не понимаю. Она будет руководить людьми, с которыми соревновалась, но не выигрывала у них. Это очень странно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина .