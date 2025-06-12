Елизавета Худайбердиева: «Пока не хочу тренировать. В 22 года я еще внутренне не готова к тому, чтобы задумываться об этой профессии»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева заявила, что не хочет быть тренером.

— Если созданием своего шоу вы не горите, то что скажете о собственной школе фигурного катания?

— Пока не хочу тренировать. Мне кажется, что в 22 года я еще внутренне не готова к тому, чтобы задумываться об этой профессии. Это очень-очень тяжелый труд, неблагодарный. И я жму руку всем людям, которые уходят тренировать именно в школы, работают на результат и отдают всего себя без остатка.

— Индивидуальные занятия?

— Дело прибыльное, но и это мне неинтересно. Профессия тренера даже сложнее, чем карьера спортсмена, потому что ты остаешься жить в том же режиме и сверху добавляешь еще большое количество работы. Единственное отличие от режима спортсмена — тренеру не нужно так сильно нагружаться физически.

А я все-таки еще пока не теряю надежды на создание семьи, детей. Тамара Николаевна Москвина рассказывала, что ее дочки обижались на нее, потому что не видели маму дома. Я к такому не готова, и мой будущий муж тоже не готов к тому, чтобы его супруга 2 января уже в 7 утра была на льду.

— Нужно родиться, чтобы быть тренером?

— Мне кажется, это черта характера и определенная предрасположенность. Необязательно быть великим спортсменом, чтобы быть хорошим тренером и тренером с большой буквы. Думаю, я не родилась для этого, поэтому где-то в середине обучения на первое высшее образование поняла: тренером быть не хочу, — сказала Худайбердиева.

Интервью было опубликовано 11 июня. На следующий день «Матч ТВ» сообщил, что Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.