Елизавета Худайбердиева: «Никаких отношений и претендентов на руку и сердце у меня нет. Пока отхожу от самого долгого брака в жизни – 20 лет со спортом»
Елизавета Худайбердиева рассказала, что сейчас у нее нет отношений.
Фигуристка, выступавшая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, объявила о завершении карьеры в апреле 2025 года.
С 2022-го по 2023 год Худайбердиева была замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым. Пара развелась.
«Я не скрываю того, что никаких отношений и претендентов на мои руку и сердце у меня нет. Пока я отхожу от самого долгого брака в своей жизни, все же 20 лет в отношениях со спортом дают о себе знать. Сейчас я пытаюсь стабилизироваться, понять, где я в новой жизни», – сказала чемпионка России в танцах на льду.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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