Худайбердиева о ледовых шоу: «Не представляю, какую новую концепцию можно предложить зрителю – все уже придумано нашими мастодонтами. За ними не угнаться»

Худайбердиева считает, что сейчас сложно создать что-то новое в ледовых шоу.

– Создать свое собственное шоу хотите?

– Ой, честно скажу, что у Егора [Базина] такие амбиции есть, он горит идеей своего шоу. В нашей паре он отвечает за творчество, а я, скорее, исполнитель. Мне, как очень системному человеку, свои же задумки реализовать непросто, так что вряд ли пойду в этом направлении. Но у меня есть другие проекты, о которых в скором времени сообщу миру, надеюсь, там я точно буду полезна.

– Конкурировать с Татьяной Навкой, Ильей Авербухом и Евгением Плющенко нереально?

– Господи, это же космос! И, мне кажется, было бы глупо думать, особенно в юном возрасте, что я сейчас приду и изобрету свой велосипед. Я даже не могу представить, какую новую концепцию шоу можно предложить зрителю – все уже придумано нашими мастодонтами. Шоу Авербуха, Навки, Рудковской и Плющенко с каждым годом развиваются, и мне за ними не угнаться. И если я не горю этим, то не стоит даже лезть не в свое дело.

– Лучше прийти к ним на шоу в качестве участника?

– Да, как это было в мае на шоу Ильи Авербуха и Ирины Александровны Винер. Боже, это просто восторг! Я даже шучу, что там фигуристы были на подтанцовке у художественной гимнастики. Это масштаб и нереальная красота! Смотрела все генеральные репетиции, для меня было счастьем наблюдать за их работой, – сказала чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева .

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