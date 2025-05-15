Базин о том, что Кагановская и Некрасов были запасными в списках на олимпийские отбор: «Из-за этого вопросы – как так?»

Егор Базин высказался о недопуске российских танцоров к отбору на Олимпиаду.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в апреле объявили о завершении карьеры.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, получивших нейтральный статус для участия в олимпийском отборе – в него не вошли танцевальные дуэты.

Сообщалось , что в качестве основных спортсменов были заявлены Александра Степанова и Иван Букин , в качестве запасных – Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

– Тебе обидно за танцы в целом или за то, что вы с Лизой не поехали на очередные Олимпийские игры?

– Ну не очередные, а вторые. Мне обидно, что в итоге никто не поехал. Я в голове смирился. В феврале, наверное, я все обдумал и очень хотел бы, чтобы кто-нибудь поехал, воспользовался этим шансом. Но никто не воспользовался, и я даже не знаю, кто в этом виноват. Догадываюсь кто, но...

– С какими мыслями ты подходил к пониманию, что вы с Лизой не поедете на Олимпиаду?

– Я всегда мечтал поехать на Олимпиаду с флагом, с гимном. Этого нет, но все равно хотелось ехать.

У нас нет судьи в танцах, и потенциально его не может быть на Олимпиаде, потому что нейтральные спортсмены и все такое. Без рейтинга, без судьи, первый раз за 3-4 года мы едем на международный старт. И я понимаю, что, если бы мы были в десятке, было бы вообще за счастье.

Мы ушли красиво относительно чемпионата России. И, наверное, такая Олимпиада должна быть для страны. Ты воспользуешься шансом, едешь туда, доказываешь всем, но в реалиях нашего спорта, особенно танцев на льду, какое-то место достичь было бы тяжело.

И дальше вытекающие. Едешь ты, катаешься хорошо, но занимаешь плохое место – на тебя шквал негатива. Но, с другой стороны, может, и нет, может быть, все тебя поддержат, что они все плохие и не дают России ничего сделать.

Ехать в любом случае надо, но ты спросила меня, как я смирился. Я в голове разыграл два сценария. Каким-то чудом мы поехали туда – что может произойти дальше, какие вообще плюсы для нас и та ли это Олимпиада, на которую я так хотел бы съездить? Я склонился к тому, что закончил со спортом, ха-ха.

– Вы с Лизой закончили, будучи вторым номером сборной. Вы откуда-то знали, что вас точно нет в списках?

– Если бы мы были в этих списках, нам бы сказали: ребята, держим себя в форме, тренируемся, такие-то критерии, ведь они заполняли бумаги. Как минимум, я не заполнял бумаги на нейтральный статус.

– То есть вы просто поняли по косвенным признакам?

– При разговоре с тренером нашим – то же самое. Так же прослеживалась вот эта вот нить, что нет шансов у нас. Хотя можем задаваться вопросом «почему», раз мы вторая пара, почему мы не имеем шансов. Ну да ладно.

– Насчет второй пары тоже есть много вопросов, потому что там, судя по всему, числятся Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

– Да, из-за этого вопросы – как так?

– И как ты себе на этот вопрос отвечал?

– Я закончил со спортом.

В случае, если Ваню не допускают, и есть шанс поехать у Девида (Нарижного) с Ирой (Хаврониной) – я был бы очень рад за них. Это достойная пара, которая бы представила нашу страну на Олимпиаде. Они третье место заняли на чемпионате России. Они не запасные. Насколько мне известно, Девид катается уже.

Если не мы все, то я хотел бы, чтобы Девид поехал, потому что там исключительно стильное катание в танцах на льду. Понятно, что есть куда расти и много чего можно улучшать, но они и их команда в правильном направлении. На протяжении двух лет я видел, что потенциально они классные, – сказал Базин в интервью Okko.

Наши фигуристы были обречены: Россию заставили выбирать между сильными и безопасными