Татьяна Тарасова: «Если бы Худайбердиева и Базин поехали на Олимпиаду, то для чего? В лучшем случае вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? Ноль»

Тарасова считает, что у Худайбердиевой и Базина не было олимпийских перспектив.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – чемпионы России в танцах на льду (2023), также на их счету бронза (2022) и два серебра (2024, 2025) национального первенства. Накануне дуэт объявил о завершении карьеры.

«Завершили карьеру, не начав ее. В России они выиграли все, когда никого не было. Сейчас до пары [Ивана] Букина – [Александры] Степановой они не дотягивают. Если бы они поехали на Олимпиаду, то для чего? Что они привезли бы стране? На Игры едут спортсмены, которые завоевывают медали.

Может быть, пара Базина и Худайбердиевой попала в десятку, а может, и нет. Но при чем тут Олимпиада? Зачем себя преувеличивать? Поездка на Олимпиаду – это не санаторий. Это защита чести страны! Олимпиада – это не просто кататься, а быть полезным команде. Что за внутренний дух у пары? В лучшем случае Базин и Худайбердиева вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? Ноль.

Они хорошие, симпатичные ребята. Но не показали результата, который позволил бы нам думать о том, что они будут в шестерке лучших на Играх. Не сделали ничего нового», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

Егор Базин: «С информацией, что мы на олимпийский отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше»