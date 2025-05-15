  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Егор Базин: «На ЧМ-2025 с нормальным судейством Степанова и Букин спокойно могли бы бороться за тройку, мы с Худайбердиевой – за 3-4 место»
14

Егор Базин: «На ЧМ-2025 с нормальным судейством Степанова и Букин спокойно могли бы бороться за тройку, мы с Худайбердиевой – за 3-4 место»

Егор Базин раскритиковал судейство на ЧМ-2025 в танцах на льду.

Победу одержал танцевальный дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс. 

«Посмотрел чемпионат мира, было интересно послушать комментарии Лизы [Худайбердиевой]. Самим чемпионатом мира я остался недоволен. Первыми в произвольном должны были стать канадцы (Пайпер Гиллес – Поль Пуарье), вторыми – Оливия Смарт с Тимом Диком. А еще мне Каррейра – Пономаренко понравились. Совсем не понравились Чок и Бейтс.

Я расстроился и пошел смотреть чемпионат мира 2018 года – там три разминки была настоящая борьба. Мы с Лизой обсудили, что в танцах произошла не просто стагнация, а деградация. Если в России был затор, а сейчас началось развитие, то в мире совсем не так.

Если бы мы были на этом чемпионате мира с нормальным судейством, то Степанова – Букин спокойно могли бы бороться за тройку при статусе первой пары, мы (при статусе первой пары) – за 3-4 место, да и Девид Нарижный с Максимом Некрасовым могли бы быть около тройки.

Это чисто мое мнение, оно может быть в корне неправильным. Но я вижу это так. Если бы было честное судейство, Чок – Бейтс не было бы в топ-5», – сказал чемпион России в танцах на льду Базин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная США
logoЕгор Базин
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoЭван Бейтс
logoМэдисон Чок
logoсборная России
logoИван Букин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Если бы Худайбердиева и Базин поехали на Олимпиаду, то для чего? В лучшем случае вряд ли попали бы в десятку. А что это для страны? Ноль»
12522 апреля, 06:50
РУСАДА с начала года проверило на допинг 52 фигуристов, USADA – 12
2311 апреля, 13:35
Кондратюк заработал больше Малинина в сезоне-2024/25, Миура и Кихара – лидеры по призовым среди иностранных фигуристов (Forbes)
1262 апреля, 04:23
Главные новости
Егор Базин: «Когда я выиграл чемпионат России, мне было пофиг на хейт. Я дал столько поводов соперникам обойти меня, они этого не сделали – факт»
717 минут назад
Татауров о выборе Дикиджи запасным на отбор к ОИ: «Влад заслужил того, чтобы попасть на Олимпиаду. Но это выбор федерации, комментировать не буду»
4753 минуты назад
Егор Базин: «В других обстоятельствах я бы еще катался. Для танцев на льду я не возрастной спортсмен, люди катаются и в 35»
256 минут назад
Базин о завершении карьеры: «С каждым годом мы все больше задавались вопросом, ради чего катаемся. Обещали зимние Игры дружбы, но их перенесли»
359 минут назад
Авербух о словах про Арзамасову: «Я сказал безответственную глупость. Это моя очень большая ошибка»
240сегодня, 04:25
«Решение вполне разумное. Гуменник и Дикиджи примерно равны по уровню, у девочек тоже все в порядке». Лакерник о выборе на олимпийский отбор
65сегодня, 06:23
Алина Загитова: «Решила заняться флористикой. Вкусные цветочки и минимализм»
66сегодня, 06:12Видео
Журова о том, стоит ли фигуристам бойкотировать олимпийский отбор: «Важно, чтобы такие решения принимались федерацией и самими спортсменами»
20вчера, 20:56
Вера Базарова: «Не представляю себе Олимпиаду без российских пар. Уровень будет совсем другой, можно сказать, не до конца полноценный»
11вчера, 19:22
Алена Леонова: «С прыжковым набором Петросян как ни занижай оценки, она все равно на голову всех сильнее. Ее не задвинешь»
37вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1013 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1113 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58