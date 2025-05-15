Егор Базин: «На ЧМ-2025 с нормальным судейством Степанова и Букин спокойно могли бы бороться за тройку, мы с Худайбердиевой – за 3-4 место»

Егор Базин раскритиковал судейство на ЧМ-2025 в танцах на льду.

Победу одержал танцевальный дуэт из США Мэдисон Чок – Эван Бейтс.

«Посмотрел чемпионат мира, было интересно послушать комментарии Лизы [Худайбердиевой]. Самим чемпионатом мира я остался недоволен. Первыми в произвольном должны были стать канадцы (Пайпер Гиллес – Поль Пуарье), вторыми – Оливия Смарт с Тимом Диком. А еще мне Каррейра – Пономаренко понравились. Совсем не понравились Чок и Бейтс.

Я расстроился и пошел смотреть чемпионат мира 2018 года – там три разминки была настоящая борьба. Мы с Лизой обсудили, что в танцах произошла не просто стагнация, а деградация. Если в России был затор, а сейчас началось развитие, то в мире совсем не так.

Если бы мы были на этом чемпионате мира с нормальным судейством, то Степанова – Букин спокойно могли бы бороться за тройку при статусе первой пары, мы (при статусе первой пары) – за 3-4 место, да и Девид Нарижный с Максимом Некрасовым могли бы быть около тройки.

Это чисто мое мнение, оно может быть в корне неправильным. Но я вижу это так. Если бы было честное судейство, Чок – Бейтс не было бы в топ-5», – сказал чемпион России в танцах на льду Базин.