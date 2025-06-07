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Татьяна Тарасова: «Допуск наших фигуристов на отборочный турнир к Олимпиаде – издевательство, просто наглость. Убивают наш спорт на корню»

Тарасова назвала издевательством допуск российских фигуристов к отбору на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для поездки на отборочный турнир в Пекине только российским одиночникам. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

Апелляции в Cпортивный арбитражный суд (CAS) спортсмены подавать не стали.

«Допуск наших фигуристов на отборочный турнир к Олимпиаде – издевательство, просто наглость. Я очень ждала и жду нашего полноценного допуска, но это просто ужас, убивают наш спорт на корню.

Безобразие, и так пригласили по одному человеку, так еще половину и не допустили. Надеюсь, к следующей Олимпиаде наши фигуристы уже смогут выступить в полном составе и показать свой реальный уровень», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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