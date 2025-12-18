Елизавета Пасечник: «Сегодня была безумно счастлива. Нам удалось показать ту работу, которую мы делали изо дня в день»

Пасечник: в ритм-танце удалось показать работу, которую мы делали изо дня в день.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано оценили выступление в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Чиризано: Все сделали, хочется уже проанализировать и откатать произвольную. Довольны!

Пасечник: Сегодня была безумно счастлива. На моем лице все написано. Все получилось! Да, есть детали, но нам удалось показать ту работу, которую мы делали изо дня в день. Подготовка шла гладко, тренировки проходили продуктивно, поддерживали друг друга.

После неудачных выступлений мне нужно было провести время наедине с собой, я изменила некоторые моменты в технике, подготовке, поделилась этим с Дариком. Надеюсь, это работает.