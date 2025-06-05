Татьяна Тарасова: «Я бы подала апелляцию. Хотелось бы получить ответ, почему такое отношение к парам и дуэтам»

Тарасова заявила, что подала бы апелляцию из-за недопуска к отбору на Олимпиаду.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«Я бы подала апелляцию. Конечно, каждый делает то, что он хочет, но хотелось бы получить ответ, почему не дали нейтральный статус, почему такая несправедливость, почему такое отношение к парам и дуэтам.

Их тренеры, педагоги приняли решение не подавать, значит, они знают больше, чем я», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.