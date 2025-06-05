Татьяна Тарасова: «Я бы подала апелляцию. Хотелось бы получить ответ, почему такое отношение к парам и дуэтам»
Тарасова заявила, что подала бы апелляцию из-за недопуска к отбору на Олимпиаду.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.
«Я бы подала апелляцию. Конечно, каждый делает то, что он хочет, но хотелось бы получить ответ, почему не дали нейтральный статус, почему такая несправедливость, почему такое отношение к парам и дуэтам.
Их тренеры, педагоги приняли решение не подавать, значит, они знают больше, чем я», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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