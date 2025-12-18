0

Бабаев-Смирнов о ритм-танце: «По эмоциям это что-то крышесносное. Раз в 10 сильнее, чем на этапах Гран-при»

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов оценили выступление в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 

Бабаев-Смирнов: Мы очень довольны, постарались сделать все, что можем на данный момент. По эмоциям, конечно, это что-то крышесносное. У меня лично ощущения такие, уместно ли сравнивать, но раз в 10 сильнее, чем на этапах Гран-при России. И эта публика.

Жданова: Хотим сказать спасибо публике. Такой теплый прием!

Бабаев-Смирнов: Еще до начала проката все начали нам кричать, а мы даже в первую позу не встали!

Жданова: Не надоела ли за сезон эта программа? Нет. Мы даже утром в зале, когда программы проходили, включили в наушниках — стояли и пританцовывали.

Бабаев-Смирнов: Мы можем в плохом настроении быть, в хорошем, сонными, бодрыми, но смотрим друг на друга — и танец сам собой начинается.

