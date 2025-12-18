Анна Коломенская: «Надо еще произвольный танец откатать, а потом – оливье и Новый год»

Коломенская: надо еще произвольный откатать, а потом – оливье и Новый год.

Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артемом Фроловом, призналась, что ждет окончания чемпионата России.

После ритм-танца в Санкт-Петербурге Коломенская и Фролов идут 11-ми с результатом 70,03 балла.

Коломенская: Устали. Хотим Новый год, есть оливье. Надо еще произвольный танец откатать, мы готовимся, все хорошо, а потом – оливье и Новый год.

Фролов: Очень классно было кататься под новую музыку, поменяли первую часть в нарезке, с ней как будто легче. Более эмоционально получается проезжать первую часть, надеюсь, все оценили.

Коломенская: Также поменяли костюм. Хотелось что-то другое, решили попробовать в той же цветовой гамме, но в другом дизайне. Каково подниматься в «кик» по лестнице после проката? Тяжело.

Фролов: Приходится и во время проката себя контролировать, и после «кика» напрягаются мышцы.

Коломенская: Спускаться было тоже тяжело, но мне помог джентльмен.