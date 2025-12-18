0

Анна Коломенская: «Надо еще произвольный танец откатать, а потом – оливье и Новый год»

Коломенская: надо еще произвольный откатать, а потом – оливье и Новый год.

Анна Коломенская, выступающая в танцах на льду с Артемом Фроловом, призналась, что ждет окончания чемпионата России.

После ритм-танца в Санкт-Петербурге Коломенская и Фролов идут 11-ми с результатом 70,03 балла. 

Коломенская: Устали. Хотим Новый год, есть оливье. Надо еще произвольный танец откатать, мы готовимся, все хорошо, а потом – оливье и Новый год.

Фролов: Очень классно было кататься под новую музыку, поменяли первую часть в нарезке, с ней как будто легче. Более эмоционально получается проезжать первую часть, надеюсь, все оценили.

Коломенская: Также поменяли костюм. Хотелось что-то другое, решили попробовать в той же цветовой гамме, но в другом дизайне. Каково подниматься в «кик» по лестнице после проката? Тяжело.

Фролов: Приходится и во время проката себя контролировать, и после «кика» напрягаются мышцы.

Коломенская: Спускаться было тоже тяжело, но мне помог джентльмен.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Артем Фролов
Анна Коломенская
logoсборная России
танцы на льду
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
15 минут назад
Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано примут участие в чемпионате России
9 декабря, 12:15
Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Леонтьева и Горелкин отобрались на чемпионат России
23 ноября, 09:57
Главные новости
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
6 минут назад
Анна Щербакова: «Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела партнеру в глаза и знала, что у нас все получится»
7 минут назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
15 минут назад
Бабаев-Смирнов о ритм-танце: «По эмоциям это что-то крышесносное. Раз в 10 сильнее, чем на этапах Гран-при»
19 минут назад
Елизавета Пасечник: «Сегодня была безумно счастлива. Нам удалось показать ту работу, которую мы делали изо дня в день»
сегодня, 14:20
Софья Леонтьева: «Мы меняли некоторые моменты в наших программах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно»
сегодня, 14:07
Тарасова поздравила Авербуха с 52-летием: «Желаю творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит программы»
сегодня, 13:32
Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной программы на чемпионате России
сегодня, 11:26
Щербакова на вопрос Ягудина о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022: «У меня есть мнение на этот счет, но мне кажется неэтичным отвечать на этот вопрос»
сегодня, 11:18
Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу «Кошки»
сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
сегодня, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58