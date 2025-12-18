Василиса Кагановская: «Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось»

Кагановская: перед чемпионатом России столько переживала, что нервов не осталось.

Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о нервной подготовке к чемпионату России.

После первого дня турнира в Санкт-Петербурге Кагановская и Некрасов идут вторыми с результатом 84,82 балла.

Кагановская: Мы готовились долго, много тренировались, работали над техникой, над программами. Очень рады, что сегодня получилось показать чистый прокат. Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось.

Некрасов: Мы были более спокойны, это был рабочий прокат.

«Мы очень рады, что мы откатали хорошо ритм-танец, заняли хорошее место, на произвольную будем настраиваться как обычно. Самое главное здесь – идти с холодной головой, выполнить все элементы, не думаю, что что-то поменяется в плане настроя на старт», – цитирует Кагановскую «Чемпионат» в телеграм-канале .