  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Василиса Кагановская: «Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось»
0

Василиса Кагановская: «Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось»

Кагановская: перед чемпионатом России столько переживала, что нервов не осталось.

Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о нервной подготовке к чемпионату России. 

После первого дня турнира в Санкт-Петербурге Кагановская и Некрасов идут вторыми с результатом 84,82 балла. 

Кагановская: Мы готовились долго, много тренировались, работали над техникой, над программами. Очень рады, что сегодня получилось показать чистый прокат. Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось.

Некрасов: Мы были более спокойны, это был рабочий прокат.

«Мы очень рады, что мы откатали хорошо ритм-танец, заняли хорошее место, на произвольную будем настраиваться как обычно. Самое главное здесь – идти с холодной головой, выполнить все элементы, не думаю, что что-то поменяется в плане настроя на старт», – цитирует Кагановскую «Чемпионат» в телеграм-канале

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoчемпионат России
танцы на льду
logoсборная России
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
59 минут назад
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
сегодня, 03:25
Илья Авербух: «Степанова и Букин выиграют чемпионат России, интриги не будет. В нашем варианте это Малинин и все остальные»
16 декабря, 16:38
Главные новости
Вайцеховская о Пасечник и Чиризано: «Абсолютная раскованность, азарт, скорость производят сильное впечатление. В моем понимании, это лучший ритм-танец сезона»
17 минут назад
Александра Степанова: «Сегодня я выдохнула только на последней позе. Пришлось держать прокат до самого конца»
22 минуты назад
Екатерина Миронова: «Прошлая неделя нас выбила, я лежала с температурой 38. Но сейчас все хорошо»
35 минут назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
50 минут назад
Анна Коломенская: «Надо еще произвольный танец откатать, а потом – оливье и Новый год»
45 минут назад
Анна Щербакова: «Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела партнеру в глаза и знала, что у нас все получится»
51 минуту назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
59 минут назад
Бабаев-Смирнов о ритм-танце: «По эмоциям это что-то крышесносное. Раз в 10 сильнее, чем на этапах Гран-при»
сегодня, 15:18
Елизавета Пасечник: «Сегодня была безумно счастлива. Нам удалось показать ту работу, которую мы делали изо дня в день»
сегодня, 14:20
Софья Леонтьева: «Мы меняли некоторые моменты в наших программах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно»
сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
сегодня, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58