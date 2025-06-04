Жулин сообщил, что Степанова и Букин не подавали апелляцию в CAS на недопуск к олимпийскому отбору

Степанова и Букин не подавали апелляцию на решение о недопуске до отбора к ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил к отборочному турниру на Олимпиаду-2026 только фигуристов-одиночников из России – Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Парам и танцевальным дуэтам нейтральный статус не одобрили. Основными в парном катании в заявке России были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

– Подали ли Александра Степанова и Иван Букин апелляцию в CAS на решение ISU?

– Нет, не подавали, – сказал тренер дуэта Александр Жулин.

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU