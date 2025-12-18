Екатерина Миронова: «Прошлая неделя нас выбила, я лежала с температурой 38. Но сейчас все хорошо»

Миронова: прошлая неделя нас выбила, я лежала с температурой 38.

Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, рассказала о трудностях при подготовке к чемпионату России.

После первого дня турнира в Санкт-Петербурге Миронова и Устенко занимают третье место с результатом 80,22 балла.

«Трепетно выступать здесь, пришло много друзей и родных.

Прошлая неделя нас выбила, я лежала с температурой 38. Но сейчас все хорошо. Переживала перед прокатом достаточно сильно, но была сосредоточена.

На сегодняшний день мы довольны результатом. Посмотрим, что будет послезавтра», — сказала Миронова.