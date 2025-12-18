Анна Щербакова: «Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела партнеру в глаза и знала, что у нас все получится»
Щербакова и Гончаров остались довольны баллами за ритм-танец на ЧР.
Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились впечатлениями от выступления в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
После первого дня соревнований они идут пятыми с результатом 76,76 балла.
Щербакова: Ощущения исключительно позитивные. Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела Егору в глаза и знала, что у нас все получится.
Работали над физикой и качеством. Мы с Егором обговариваем, какие бы места хотели занять, но первоочередно — проехать чисто. Баллами очень довольны.
Гончаров: Мне кажется, у нас все получилось. К чемпионату России подошли с особой тщательностью, увеличили количество прокатов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
