Анна Щербакова: «Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела партнеру в глаза и знала, что у нас все получится»

Щербакова и Гончаров остались довольны баллами за ритм-танец на ЧР.

Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились впечатлениями от выступления в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

После первого дня соревнований они идут пятыми с результатом 76,76 балла.

Щербакова: Ощущения исключительно позитивные. Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела Егору в глаза и знала, что у нас все получится.

Работали над физикой и качеством. Мы с Егором обговариваем, какие бы места хотели занять, но первоочередно — проехать чисто. Баллами очень довольны.

Гончаров: Мне кажется, у нас все получилось. К чемпионату России подошли с особой тщательностью, увеличили количество прокатов.