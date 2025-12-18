Вайцеховская о Пасечник и Чиризано: «Абсолютная раскованность, азарт, скорость производят сильное впечатление. В моем понимании, это лучший ритм-танец сезона»
Журналист Елена Вайцеховская считает, что у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано в текущем сезоне лучший ритм-танец.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге Пасечник и Чиризано после ритм-танца идут четвертыми с результатом 79,37 балла.
«Уникальность Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано заключается для меня в том, что ребята, как мне кажется, поняли, что в этом сезоне им просто не дадут подняться на пьедестал. По ряду причин они, конечно же, сами этому поспособствовали, но не об этом сейчас речь.
А о том, что отнеслись Пасечник и Чиризано к этой неприятной для себя реальности очень правильным образом — они продолжают кататься, как люди, получающие просто-таки феноменальное удовольствие от процесса. Вне зависимости от того, кто и как это оценит от судейского борта.
Вот эта абсолютная раскованность, азарт, скорость бешеная, внутренняя стойкость производят настолько сильное впечатление… Не говоря уже о том, что в моем понимании это лучший ритм-танец сезона.
Ребята, спасибо! И катайтесь! Не зря же вам зал орал после проката, как никакой другой паре», – написала Вайцеховская.