Александра Степанова: «Сегодня я выдохнула только на последней позе. Пришлось держать прокат до самого конца»

Степанова: в ритм-танце мы сегодня смогли не думать о том, что устали.

Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

После первого дня соревнований они лидируют с результатом 87,45 балла. 

«Когда мы выбирали музыку и начинали ставить (ритм-танец), то думали, как же будем это вкатывать. Тут так тяжело попасть во все акценты. Столько там рук, столько сложных элементов, которые надо вкатать.

И сегодня я выдохнула только на последней позе. Очень классно, что мы сегодня смогли не думать о том, что устали или о том, что что-то не получалось. Пришлось держать прокат до самого конца. И мы справились.

Мы долго искали эту музыку. Долго думали, что сделать, чтобы это не был банальный Майкл Джексон. В итоге постановка с Петром Чернышевым нам очень подошла. Мы работали над тем, чтобы нигде не проседала эта программа, уделяли внимание физической составляющей и эмоциям. Спасибо ему за помощь», – сказалаСтепанова в эфире Первого канала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
