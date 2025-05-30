Губерниев о деле Валиевой: «Все говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок»

Дмитрий Губерниев высказался о «раздолбайстве» в допинг-деле Камилы Валиевой.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спортивной медицины, приведя в пример случай фигуристки Валиевой . Сейчас спортсменка отбывает 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка , который то ли был, то ли нет, вся наша защита в этом деле… Все это говорит о чудовищном уровне раздолбайства. Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

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