Роднина о дисквалификации Валиевой: «Должны были нести ответственность люди, которые готовили Камилу: врач, тренер, родители»

Роднина считает, что в деле Валиевой должны нести ответственность врач и тренер.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал навести порядок в сфере спортивной медицины, приведя в пример допинговые случаи Марии Шараповой и Камилы Валиевой.

«Президент страны не обратил внимание, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения антидопинговых правил она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России еще в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за принятие и склонение к приему запрещенных препаратов.

Так как Валиева была несовершеннолетней, должны были нести ответственность за это нарушение люди, которые готовили Камилу. А конкретно это врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было.

Вообще за время существования закона об уголовной ответственности за склонение к приему допинга было, мне кажется, только одно разбирательство», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Путин о спортивной медицине: «Надо навести порядок. Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов, а она ничего не знала – ерунда какая-то»