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Светлана Журова: «Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники. Подобные случаи бывали в разных видах спорта»

Журова отметила, что Валиевой могли подмешать запрещенный препарат соперники.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал навести порядок в сфере спортивной медицины, приведя в пример допинговые случаи Марии Шараповой и Камилы Валиевой.

«Я изначально говорила, что Валиева – в первую очередь ребенок, особенно в тот момент, когда обнаружили запрещенный препарат. Взрослые знают, каким образом мог попасть препарат в ее организм. Она не могла этого знать. Почему маленькая девочка понесла такое строгое наказание в четыре года дисквалификации? Она понесла наказание за взрослых, которые не смогли объяснить, как микродозы вещества попали в ее организм. Наказали за халатность взрослых, ее окружения.

Почему прощают западных спортсменов в подобных случаях, как у Валиевой? Потому что они аргументированно объясняют, как попал препарат в их организм. Из-за микродозы, которая ни на что не влияет, ни при каких обстоятельствах не может быть дисквалификации на четыре года. Но Валиева и ее защитники не смогли доказать ее невиновность.

Валиевой могли подмешать запрещенное вещество соперники, такой ход событий тоже вполне возможен. Подобные случаи бывали в разных видах спорта, в том числе и с нашими спортсменами. В таких случаях WADA не наказывало спортсмена, если было доказано, что ему кто-то подмешал допинг, и был найден виновный», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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