Ирина Роднина: «Не вижу смысла стенать по поводу недопуска наших пар на Олимпиаду. Нужно смириться и принять решение ISU»
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее присвоил нейтральный статус для участия в олимпийской квалификации только фигуристам-одиночникам из России. Спортивные пары и танцевальные дуэты не получили допуск.
«Куда правильнее поступила Тамара Николаевна Москвина, которая трезво оценила решение ISU и заявила, что будем работать дальше. Надо выполнять план Б, готовиться к российским соревнованиям.
Не вижу смысла стенать по поводу недопуска наших спортивных и танцевальных пар на Олимпиаду. Раз вынесено такое решение ISU, нужно смириться и принять его. Вы можете переживать из-за недопуска, я никогда не смогу избавить вас от этого чувства. Но есть объективные вещи, на которые мы не можем повлиять», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.