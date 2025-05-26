Ирина Роднина: «Не вижу смысла стенать по поводу недопуска наших пар на Олимпиаду. Нужно смириться и принять решение ISU»

Ирина Роднина призвала смириться с решением ISU о недопуске российских пар.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее присвоил нейтральный статус для участия в олимпийской квалификации только фигуристам-одиночникам из России. Спортивные пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

«Куда правильнее поступила Тамара Николаевна Москвина, которая трезво оценила решение ISU и заявила, что будем работать дальше. Надо выполнять план Б, готовиться к российским соревнованиям.

Не вижу смысла стенать по поводу недопуска наших спортивных и танцевальных пар на Олимпиаду. Раз вынесено такое решение ISU, нужно смириться и принять его. Вы можете переживать из-за недопуска, я никогда не смогу избавить вас от этого чувства. Но есть объективные вещи, на которые мы не можем повлиять», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .

Наши пары и танцоры – мимо Олимпиады-2026. За что?