Нугуманова о словах Жилиной про Розанова: «Когда с девочкой это случается, об этом страшно сказать сразу. И это не то, на чем можно хайповать»

Нугуманова прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес Розанова.

Ранее мама фигуристки Вероники Жилиной Людмила Алферова сообщила в чате одного из телеграм-каналов, что Сергей Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет. В 2020-2021 годах тренер работал в академии Евгения Плющенко.

Жилина подтвердила слова матери. Розанов же назвал обвинения «абсолютной ложью».

– Я Нику вижу каждый день, мама Ники тоже тренирует в академии Плющенко. Плюс я ее снимаю для наших соцсетей.

Могу сказать, что когда с девочкой это случается, об этом страшно сказать сразу. А ее осуждают за то, что она рассказала об этом через какое-то время... Но она уже повзрослела, все знают, кто такая Вероника Жилина, ее слова имеют вес. Поэтому уже в этом возрасте она смогла поделиться этим. И это не то, на чем можно хайповать.

– Она переступила через эту историю уже?

– Мне кажется – да. Но тяжело, когда люди пишут негативные комментарии. Я очень надеюсь, что она их не читает. Но я все равно не могу говорить за нее, сложно понять ее чувства. Конкретно таких вещей со мной не было, – сказала Елизавета Нугуманова .

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