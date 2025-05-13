Сихарулидзе о скандале с Розановым: «Куда смотрели родители, тренеры, школа? Если такие случаи происходят – нужно обращаться в компетентные органы»

Антон Сихарулидзе высказался о скандале вокруг тренера Сергея Розанова.

Ранее Людмила Алферова, мама 16-летней фигуристки Вероники Жилиной , сообщила, что Розанов домогался ее дочери во время сборов академии «Ангелы Плющенко». Тогда Веронике было 11 лет.

«Я думаю, нам даже не о чем говорить, во-первых. Я слышал невнятную позицию мамы и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идет о каких-либо историях четырех-пятилетней давности.

У меня есть один большой вопрос: а куда смотрели родители, тренеры, школа четыре-пять лет назад? В чем вообще проблема и почему именно сегодня мы заговорили о ситуации с этой девочкой?

Я не вижу вообще, что можно рассматривать. Тем более, что если такие случаи происходят, то, во-первых, нужно обращаться в компетентные органы, чтобы они занимались следствием.

А сейчас, по истечении лет, о чем-либо говорить нам, федерации фигурного катания, просто неуместно. Для меня вообще удивительно, что этот вопрос всплыл, это как-то странно», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней