  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сихарулидзе о скандале с Розановым: «Куда смотрели родители, тренеры, школа? Если такие случаи происходят – нужно обращаться в компетентные органы»
27

Сихарулидзе о скандале с Розановым: «Куда смотрели родители, тренеры, школа? Если такие случаи происходят – нужно обращаться в компетентные органы»

Антон Сихарулидзе высказался о скандале вокруг тренера Сергея Розанова.

Ранее Людмила Алферова, мама 16-летней фигуристки Вероники Жилиной, сообщила, что Розанов домогался ее дочери во время сборов академии «Ангелы Плющенко». Тогда Веронике было 11 лет. 

«Я думаю, нам даже не о чем говорить, во-первых. Я слышал невнятную позицию мамы и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идет о каких-либо историях четырех-пятилетней давности.

У меня есть один большой вопрос: а куда смотрели родители, тренеры, школа четыре-пять лет назад? В чем вообще проблема и почему именно сегодня мы заговорили о ситуации с этой девочкой?

Я не вижу вообще, что можно рассматривать. Тем более, что если такие случаи происходят, то, во-первых, нужно обращаться в компетентные органы, чтобы они занимались следствием.

А сейчас, по истечении лет, о чем-либо говорить нам, федерации фигурного катания, просто неуместно. Для меня вообще удивительно, что этот вопрос всплыл, это как-то странно», – сказал глава Федерации фигурного катания на коньках России.

Скандал в нашей фигурке: тренера Розанова обвинили в домогательствах к 11-летней

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
женское катание
logoАнтон Сихарулидзе
logoСергей Розанов
logoВероника Жилина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Российские пары и танцевальные дуэты не выступят на Олимпиаде-2026. Никто не получил нейтральный статус от ISU для поездки на отбор
13 минуты назад
⚡️ Петросян, Горбачева, Гуменник и Дикиджи получили нейтральный статус от ISU. Российских пар и танцевальных дуэтов в списке нет
6714 минут назад
Антон Сихарулидзе: «Хотим провести чемпионат России в Петербурге. Турниров меньше не станет, все, которые были в прошлом сезоне, состоятся и в следующем»
320 минут назад
Антон Сихарулидзе: «В середине августа хотим провести прокаты для ребят, которые поедут на олимпийский отбор. Основные прокаты – как всегда, в сентябре»
27 минут назад
Сихарулидзе о составе на олимпийский отбор: «Пока нечего обсуждать. Все документы мы подали, фамилии отправили, мяч на стороне ISU»
2034 минуты назад
Исполком ФФККР не стал рассматривать вопросы перехода Ивана Попова в Узбекистан и пары Акопова – Рахманин в Армению
2554 минуты назад
Исполком ФФККР не одобрил переход Вероники Жилиной в Азербайджан
12257 минут назад
Журналист Жуков о нейтральных статусах: «Уведомлений от ISU сейчас нет. Возможно, кому-то прилетел отказ, но одобрений на текущую секунду точно не получал никто»
19сегодня, 13:02
Москвина о травме Галлямова: «Состояние улучшается, на льду еще не начал тренироваться»
76сегодня, 12:25
ISU принял решение по заявкам российских фигуристов на нейтральный статус. Вопросы вызвали кандидаты в танцах («СЭ»)
187сегодня, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1сегодня, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
10сегодня, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2127 апреля, 20:12
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
1327 апреля, 16:49
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
1226 апреля, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
324 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58