Елизавета Нугуманова: «Ни разу не видела, чтобы Плющенко на кого-то кричал. Что удивительно – каждый день он приходит на тренировки»
– Два года назад вы говорили, что стараетесь быть похожей на Яну Рудковскую. И как сейчас с этим обстоят дела?
– Рано говорить. Яна с таким богатым опытом жизни. И очень хороший продюсер шоу, и продюсер артистов, и хорошая мама, и жена. У нее все вместе. Она делится своим опытом, я что-то, конечно, себе на заметку беру. Мы с ней много общаемся, и по телефону иногда созванивается. Ее практически не бывает в Москве, редко ее можно поймать. Мне кстати нравится, как она одевается. По стилю я стараюсь быть похожей на нее и брать с нее пример.
– А ее бизнес-хватку перенять планируете?
– Даже не знаю. У нее уже очень правильно все поставлено. Наверное, мне над этим еще надо работать и работать. И посоветоваться с ней.
– Если бы у вас была книжечка, куда бы вы записывали советы от Яны Рудковской, какой бы шел под №1?
– Это надо подумать... Хотя, об этом, наверное, нельзя рассказывать. Она же со мной только делится этим, ха-ха.
– В каких вы с ней отношениях? Вас можно назвать подругами?
– Я боюсь сказать что-то некорректное, чтобы это не выглядело плохо. Но, наверное, когда я катаюсь у Яны Александровны в шоу, она – мой босс. А когда я работаю с Костылевой, наверное, мы уже одна команда.
– То есть и Евгения Плющенко вы можете назвать коллегой?
– Это Евгений Викторович может назвать меня коллегой! Он же главный тренер, а мы его помощники.
– Какой Плющенко на льду, во время тренировочного процесса? Жесткий?
– Вообще нет, он совершенно спокойный человек. Я вообще ни разу не видела, чтобы он на кого-то кричал. Хотя я вижу его каждый день. Что удивительно – каждый день он приходит на тренировки! Я вообще не видела его не на тренировке.
– А какая у него атмосфера в академии? Ходят же разные слухи...
– Не вижу для себя какой-то негативной атмосферы вообще. Возможно, какие-то люди ищут этот негатив, но я его не вижу. Я в академию приезжаю как в загородный отель. Там очень тихо, спокойно, – сказала Нугуманова.