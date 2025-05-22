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Елизавета Нугуманова: «Костылевой нужно много работать, чтобы удерживать то, что она имеет. Она всегда столько работала»

Нугуманова заявила, что Костылевой нужно много работать для поддержания формы.

Елизавета Нугуманова работает с 13-летней фигуристкой Еленой Костылевой в академии Евгения Плющенко. 

— Откуда у Костылевой такая работоспособность и в чем она заключается?

— Лена сама по себе талантливая, у нее есть харизма, есть все. При этом, если этот талант и харизму не поддерживать ежедневными тренировками… Она тот ребенок, которому нужно много работать, чтобы удерживать то, что она имеет. От чего это? Все от привычки. Она всегда столько работала.

Я видела интервью Этери Тутберидзе про Алину Загитову, еще перед Олимпиадой. Она говорила, что Алине нужно тренироваться, чтобы удерживать форму. Здесь то же самое. А есть люди, которым не нужно столько тренироваться.

— Есть такое мнение в футболе, что Лионель Месси крутой, потому что талантлив от природы, ему Богом дано. А Криштиану Роналду крут, потому что трудится и работает. Костылева — Криштиану Роналду фигурного катания?

— Скорее всего, да. Я, например, могла хоть десять часов тренироваться, но у меня был бы тот же результат, как если бы я тренировалась два часа. Мне не нужно было десять часов, у меня и так удерживалось.

— В таком возрасте нельзя переработать?

— Она еще ребенок, нет. Вот уже лет в 16 — можно.

— В чем сейчас у нее тренировки заключаются. Ну, до отпуска как было?

— Сейчас Лене поставили произвольную программу. Учили четверной риттбергер. Она молодец, ушла в хорошей форме. Сейчас мы приедем из отпуска и будем ставить короткую программу. Мама Лены вместе с Яной Александровной ищут постановщика. А я буду помогать.

— Какие у нее предметные перспективы?

— Следующий сезон она еще в юниорах. Но хочется, чтобы она вышла на международный уровень, чтобы увидели эту девочку в мире. А по планам — захватить весь следующий сезон. Четыре старта всего, для нее это вообще легко, — сказала Нугуманова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Комсомольская правда»
Елена Костылева
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