Загитова выступит в шоу Медведевой, посвященном дискотеке 2000-х
Алина Загитова выступит в шоу Евгении Медведевой, посвященном дискотеке 2000-х.
Загитова поучаствует в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Отмечается, что у девушек будет совместный номер.
Ранее стало известно, что Медведева выступит в рок-мюзикле Загитовой «Ассоль».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости