Загитова выступит в шоу Медведевой, посвященном дискотеке 2000-х

Алина Загитова выступит в шоу Евгении Медведевой, посвященном дискотеке 2000-х.

Загитова поучаствует в шоу «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Отмечается, что у девушек будет совместный номер.

Ранее стало известно, что Медведева выступит в рок-мюзикле Загитовой «Ассоль» .