Загитова о будущем избраннике: «Чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен быть какой-то опыт в этом. Мне кажется, что меня мужчины боятся»

Алина Загитова рассказала о своем идеале мужчины.

– Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому что я ее как бы не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. Поэтому на данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в разных абсолютно сферах. Тем не менее мне кажется, что меня мужчины боятся, знаешь.

Скажу банально: он должен походить на моего папу.

– А у твоего папы какие черты характера, которые ты хотела бы, чтобы твой будущий избранник унаследовал от твоего отца?

– Доброта, искренность – наверное, вместе с честностью. Работоспособность – потому что у меня папа просто машина. Мне кажется, что от него часть вот этой работоспособности перешла ко мне. Ну, там много на самом деле черт [характера], но вот эти вот – основные.

– У тебя достаточно традиционная семья. <…> Вы – татары, и насколько я знаю, у этой национальности вполне нормально рано выходить замуж. Бывало ли такое, что тебя родители или бабушка уже торопили: «Алин, внуки, внуки, уже пора задуматься»?

– Нет, на самом деле они очень с пониманием относятся к моей профессии прежде всего. Потому что я хочу все-таки реализоваться сначала, а потом уже как бы на том бэкграунде, который я освоила и заработала, уже понимать, что у меня есть почва под ногами и я готова на это. Потому что для меня это огромный шаг, я должна и эмоционально, и физически, и финансово – короче, со всех сторон себя обставить благами, так скажем, – отметила олимпийская чемпионка Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.