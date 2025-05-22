Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»

Загитова считает, что болельщики испытают шок из-за ее интервью Медведевой.

– Как ты думаешь, какая реакция будет у наших поклонников, когда они увидят этот выпуск?

– Шок, в первую очередь. А что ты думаешь на этот счет?

– Мне кажется, что реакция будет положительная, но все-таки нас очень любят стравливать в комментариях, поэтому диссонанс точно будет.

– Я думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела...

– Посмотрите, как у нее дернулась бровь.

– Мы ждем этих разборов, если что, – сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой .