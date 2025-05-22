Загитова о хейте: «Иногда я просто хочу себя разозлить, специально выделяю плохие комментарии и такая: «А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как реагирует на хейт.

– Тебя задевало вообще, что люди так резко и яро реагируют на любое твое движение?

– Помню, что мне было неприятно. Но потом, когда я поняла, что, в принципе, это нормально – каждый человек делает ошибки, как ты и сказала. Главное сделать из них какие-то выводы и работать над собой. Чем я сейчас и занимаюсь, в принципе. Было неприятно, ну да ладно.

– А вообще комментарии читаешь?

– Бывает. Бывает, захожу, но сейчас стала реже на самом деле.

– Нарастила эту кожу, этот панцирь, или тебя все-таки тебя все равно могут еще обидеть слова, кинутые так небрежно посторонним человеком?

– Я же девочка, у нас есть разные настроения: встал не с той ноги… Иногда просто я хочу себя разозлить, специально выделяю какие-то плохие комментарии и такая: «А, вот ты так сказала? Ну вот будет по-другому!»

То же самое сейчас говорят про шоу [«Ассоль»], что, возможно, оно будет плохим и так далее… И это мотивирует на самом деле сделать лучше.

– Мне кажется, это очень важно проговаривать. Вот ты сказала: я все-таки девочка, у нас есть разные настроения. Мне кажется, это важно говорить вслух, особенно нам, публичным людям: что мы действительно иногда бываем просто девочками, а не бизнес-леди, и нас реально легко задеть.

– Опять же, по настроению. Ты встал, посмотрел комментарии в какой-то день – и тебе абсолютно наплевать [на] все, что пишут там. Тут же через часа два ты заходишь уже с немного другим настроением, и начинается: «А может, реально я какая-то не такая?» Бывает, что я и плачу. Да, такое тоже случается.

– Из-за комментариев когда ты последний раз плакала?

– Наверное, это не из-за комментариев, а просто…

– От какого-то общего фона?

– Общего фона, да. Потому что устала, нет настроения, какие-то проблемы извне… Ну как бы накопилось просто вот. Плачу, бывает, – сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» .