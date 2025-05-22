Евгения Медведева примет участие в шоу Алины Загитовой «Ассоль»

Евгения Медведева будет участницей шоу Алины Загитовой «Ассоль».

Об этом олимпийская чемпионка сообщила в телеграм-канале.

«Встречайте: новая участница рок-мюзикла «Ассоль» Евгения Медведева 🤩», – написала Загитова .

Медведева – серебряный призер Олимпиады-2018. Она исполнит роль Хины Меннерс.

Шоу пройдет 27-29 июня в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие Алексей Ягудин и Дмитрий Соловьев .