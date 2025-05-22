Евгения Медведева примет участие в шоу Алины Загитовой «Ассоль»
Евгения Медведева будет участницей шоу Алины Загитовой «Ассоль».
Об этом олимпийская чемпионка сообщила в телеграм-канале.
«Встречайте: новая участница рок-мюзикла «Ассоль» Евгения Медведева 🤩», – написала Загитова.
Медведева – серебряный призер Олимпиады-2018. Она исполнит роль Хины Меннерс.
Шоу пройдет 27-29 июня в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие Алексей Ягудин и Дмитрий Соловьев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
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