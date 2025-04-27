36

ISU еще не определился со списками россиян на олимпийский отбор. Решение могут принять 9 мая («Матч ТВ»)

ISU еще не определился со списками россиян для участия в олимпийском отборе.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) ранее уже отправили списки кандидатов на утверждение в ISU.

«Решения по допуску российских фигуристов, конькобежцев до олимпийского отбора пока нет, согласно регламенту, оно может быть утверждено только советом ISU, заседания по этому вопросу еще не было», – сообщил источник.

Также отмечается, что следующий совет ISU пройдет 9 мая в онлайн-режиме. На нем и может быть принято решение насчет списков россиян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoISU
олимпийская квалификация
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сихарулидзе не подтвердил информацию о запрете Жулину ехать на отбор к ОИ: «Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению»
24сегодня, 15:46
Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»
102сегодня, 15:33
Загорски об отстранении российских фигуристов: «Понимаю, почему ISU принял такое решение. Но я считаю, что на Олимпиаде должны выступать люди со всего мира»
610 апреля, 10:34
Главные новости
«Думаю, это у них завершающая точка». Погорилая считает, что Косторная и Куница могут не вернуться в спорт
1349 минут назад
«С каждым днем люблю тебя сильнее». Липницкая и Михайлов отметили годовщину пары
18сегодня, 16:16
Жулин о запрете ехать на олимпийский отбор: «Информация пока вроде как непроверенная, но сказали, что пока я никуда не еду»
7сегодня, 16:14
Сихарулидзе не подтвердил информацию о запрете Жулину ехать на отбор к ОИ: «Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению»
24сегодня, 15:46
Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»
102сегодня, 15:33
Фигуристка Антонова подтвердила 1-й спортивный разряд при содействии ФФККР
23сегодня, 14:38
Мама Костылевой о ситуации с йогуртом: «Лена не страдала перевесом при полноценном питании. Что было дикостью в штабе Тутберидзе, где четырехлетних зомбируют диетами»
137сегодня, 11:45
Отца фигуристки, напавшего на судью, арестовали в Екатеринбурге
44сегодня, 11:27
Мама фигуристки Антоновой: «Никаких разговоров ни о каких услугах за четверной тулуп у нас с Медовиковым не было»
110вчера, 19:04
Артур Дмитриев-старший о сыне: «Сейчас он находится в Америке на сборах. Ищет себя в тренерской деятельности»
7вчера, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Это наговор без доказательств». Мать 13-летней фигуристки ответила на заявления адвоката Медовикова
535 минут назад
Медведева о просмотре футбола: «Бывают напряженные моменты, особенно в конце матчей, когда ты всей душой хочешь, чтобы любимая команда забила»
11вчера, 14:21
Блогер Саша Стоун: «Трусова – настоящий боец. Это точно одно из самых ярких и запоминающихся знакомств»
124 апреля, 20:34
Тренер по синхронному катанию Шикирун: «Последние два сезона не взвешиваю команду регулярно. Чтобы все толпой шли на весы как на эшафот – это я убрала»
621 апреля, 20:37
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
510 апреля, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
97 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
157 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
186 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
144 апреля, 18:16