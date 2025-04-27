ISU еще не определился со списками россиян на олимпийский отбор. Решение могут принять 9 мая («Матч ТВ»)
ISU еще не определился со списками россиян для участия в олимпийском отборе.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) ранее уже отправили списки кандидатов на утверждение в ISU.
«Решения по допуску российских фигуристов, конькобежцев до олимпийского отбора пока нет, согласно регламенту, оно может быть утверждено только советом ISU, заседания по этому вопросу еще не было», – сообщил источник.
Также отмечается, что следующий совет ISU пройдет 9 мая в онлайн-режиме. На нем и может быть принято решение насчет списков россиян.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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