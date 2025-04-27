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  • Губерниев о недопуске Жулина: «Нам надо не опускать лапки, а бороться – были прецеденты, когда мы выигрывали споры. Федерации нужно готовить документы и пролезать в эту щелочку»
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Губерниев о недопуске Жулина: «Нам надо не опускать лапки, а бороться – были прецеденты, когда мы выигрывали споры. Федерации нужно готовить документы и пролезать в эту щелочку»

Дмитрий Губерниев назвал «проверкой на вшивость» ситуацию с Александром Жулиным.

Тренер фигуристов Жулин ранее заявил, что его не пустят на олимпийский отборочный турнир, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

«Значит, надо бороться федерации за Жулина, да и самому Жулину тоже. Бороться, искать, найти и не сдаваться.

Если тренер не едет на соревнования, конечно, это серьезный удар для спортсмена. Но федерации нужно бороться, работать с документами, подавать апелляции, чтобы тренер присутствовал на соревнованиях. Это тоже проверка на вшивость: если мы не будем бороться за каждого спортсмена и тренера – грош нам цена», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

«Нам надо бороться за спортсменов и за тренеров. То есть не опускать лапки, а бороться, чтобы они объясняли. Потому что были прецеденты, когда мы выигрывали эти споры. Поэтому надо не рассказывать, кого и куда не пустили, а рассказывать, что мы сделали для того, чтобы нас пустили. В частности, Жулина.

Бороться и искать, найти и не сдаваться. У нас были прецеденты в синхронном плавании, другие случаи. Нужно федерации готовить документы и каждый раз пролезать в эту щелочку. Раздвигать и пролезать», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Международный союз конькобежцев (ISU) объявлял о допуске россиян до квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту на каждый вид. В группе Жулина тренируются действующие чемпионы страны в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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олимпийская квалификация
танцы на льду
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