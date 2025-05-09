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ISU: «Ожидающиеся решения относительно нейтральных спортсменов будут опубликованы в соответствующее время»

В ISU заявили, что не будут комментировать решения по нейтральному статусу.

28 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что получил от Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявки на участие российских спортсменов в отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

«Следующее заседание Совета ISU запланировано на 12 мая 2025 года. ISU не будет комментировать ожидающиеся решения относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время», – сообщили в ISU.

Как узнать олимпийский состав фигуристов до объявления? Есть схема

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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logoсборная России
олимпийская квалификация
отстранение и возвращение России
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