ISU: «Ожидающиеся решения относительно нейтральных спортсменов будут опубликованы в соответствующее время»
В ISU заявили, что не будут комментировать решения по нейтральному статусу.
28 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что получил от Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявки на участие российских спортсменов в отборочном турнире к Олимпиаде-2026.
«Следующее заседание Совета ISU запланировано на 12 мая 2025 года. ISU не будет комментировать ожидающиеся решения относительно индивидуальных нейтральных спортсменов. Любые такие решения будут опубликованы в соответствующее время», – сообщили в ISU.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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