Сихарулидзе о запрете Жулину ехать на отбор к ОИ: «Информацию подтвердить не можем. Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению»

В ФФККР прокомментировали новость о запрете Жулину ехать на олимпийский отбор.

Заслуженный тренер России Александр Жулин ранее заявил , что не сможет поехать вместе с фигуристами своей группы на квалификационный турнир, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

«Информацию, озвученную Жулиным в эфире у Фетисова, мы подтвердить не можем. Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению. Будем говорить об этом, когда получим ответ от Международного союза конькобежцев (ISU)», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе .

В частности, в группе Жулина тренируются действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее ISU объявил о допуске россиян на отбор к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – по одному фигуристу/дуэту в каждом виде. В конце февраля ФФККР подала в международную федерацию списки кандидатов на участие.

Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»