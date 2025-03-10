Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
14 марта, пятница
18:00 – жеребьевка
15 марта, суббота
12:00 – пары, женщины, мужчины, короткая программа; конкурс мастерства на льду
16 марта, воскресенье
12:00 – танцы на льду, женщины, мужчины, произвольная программа; командные эстафеты
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Пары*: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
* Анастасия Мишина и Александр Галлямов не примут участия в турнире из-за травмы партнера. О замене пока не объявлялось.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25
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