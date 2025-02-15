Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев и Игнатов прыгнули по четыре квада в произвольной программе, Кондратюк пошел на пять, но упал
Даниил Самсонов прыгнул каскад четверной лутц – двойной тулуп, сольные четверные лутц и сальхов.
Иван Попов исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также четверной тулуп – тройной сальхов.
Николай Угожаев сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной флип – двойной аксель, сольные четверные лутц и флип.
Макар Игнатов прыгнул четверной флип, четверной риттбергер, четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп.
Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов и каскад из четверного сальхова и двойного тулупа.
Владислав Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов.
Евгений Семененко прыгнул четверной флип, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сольный четверной сальхов и четверной тулуп.
Петр Гуменник сделал четверной флип, четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, сольный четверной сальхов.
Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, упал с четверного флипа, затем прыгнул четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный четверной сальхов.
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