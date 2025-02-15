  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев и Игнатов прыгнули по четыре квада в произвольной программе, Кондратюк пошел на пять, но упал
32

Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев и Игнатов прыгнули по четыре квада в произвольной программе, Кондратюк пошел на пять, но упал

Фигуристы представили произвольные программы в финале Гран-при России.

Даниил Самсонов прыгнул каскад четверной лутц – двойной тулуп, сольные четверные лутц и сальхов. 

Иван Попов исполнил четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, а также четверной тулуп – тройной сальхов. 

Николай Угожаев сделал каскад четверной тулуп – тройной тулуп, секвенцию четверной флип – двойной аксель, сольные четверные лутц и флип. 

Макар Игнатов прыгнул четверной флип, четверной риттбергер, четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. 

Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов и каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. 

Владислав Дикиджи исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов.

Евгений Семененко прыгнул четверной флип, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сольный четверной сальхов и четверной тулуп. 

Петр Гуменник сделал четверной флип, четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, сольный четверной сальхов.

Марк Кондратюк прыгнул четверной лутц, упал с четверного флипа, затем прыгнул четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный четверной сальхов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoГлеб Лутфуллин
Николай Угожаев
logoВладислав Дикиджи
logoМарк Кондратюк
logoДаниил Самсонов
logoсборная России
logoМакар Игнатов
мужское катание
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
Иван Попов
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Петр Гуменник: «Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать»
48 минут назад
Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»
721 минуту назад
Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»
2921 минуту назад
Сихарулидзе о Гуменнике: «Я в восторге. Даже не припомню, чтобы за последние полтора-два года вызывал такие эмоции прокат у мужиков»
3723 минуты назад
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Надо вычислить самого стабильного спортсмена. Если вычислить по сезону, то это имя сразу вылезет»
2042 минуты назад
Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения в финале Гран-при России
9351 минуту назад
Владислав Дикиджи: «Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Возможно, меня подбили проблемы с коньками»
17сегодня, 14:08
Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»
39сегодня, 14:02
Игнатов о 5-м месте в финале Гран-при: «Это лучший прокат сезона, но не максимум. Какие планы? С пацанами сегодня на компы пойдем, а завтра полечу домой»
8сегодня, 14:00
Диктор арены в Красноярске назвал Марка Кондратюка «Макаром» перед его прокатом в финале Гран-при
34сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
128 минут назад
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
сегодня, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1сегодня, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
сегодня, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
вчера, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Рекомендуем